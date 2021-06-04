Памятник открыли перед матчем между сборными Аргентины и Чили в отборе на чемпионат мира 2022 года.
Напомним Семерых врачей обвинили в убийстве Диего Марадоны
Памятник установили перед новым стадионом "Estadio Madre de Ciudades", который только недавно открыли.
На открытие памятника пришли и футболисты сборной Аргентины. А на матч против Чили они вышли в специальных футболках, посвященных Марадоне. Это был первый матч для сборной Аргентины, после того, как Диего Марадона умер.
Что касается самой статуи, то она имеет пять метров в высоту и полностью выполнена из бронзы. Ее установили на пьедестале вблизи одного из входов на стадион, откуда открывается вид на реку Рио-Дульсе.
Бронзовая статуя Диего Марадоны в Аргентине / Фото AFA
- Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Перед этим Марадона перенес операцию на мозге.
- Сразу семерым врачам предъявили обвинение в убийстве Марадоны. Было установлено, что за экс-футболистом ненадлежащим образом ухаживали.