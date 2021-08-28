Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио 28 августа
Источник:24 канал
В Токио на летних Паралимпийских играх 28 августа состоялся 4 соревновательный день. Суббота стала одной из самых успешных для сборной Украины на Паралимпиаде.
Украинская сборная сумела получить 12 наград. Украинцы завоевали аж 5 золотых медалей, 4 серебряных и еще 3 бронзовые.
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"Золотая лихорадка"
Украинская сборная завоевала 5 золотых медалей и все в плавании. Всего на Паралимпиаде Украина имеет 8 золотых медалей, 7 из которых во все том же плавании.
Первым золотую медаль Украине 28 августа принес Евгений Богодайко. Он одержал победу на дистанции 100 метров брассом. Богодайко вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва.
Буквально через минуту после победы Богодайко украинцы снова имели повод праздновать. Максим Крипак выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
- Крипак проплыл дистанцию за 50.64 секунды. Этот результат стал новым мировым паралимпийским рекордом.
"Золотая лихорадка" для Украины продолжилась победой Михаила Сербина. 17-летний пловец победил в заплыве на 100 метров на спине. Сербин выиграл в классе S11.
Еще одну золотую медаль Украине принес Денис Дубров. Чемпион Паралимпиады 2016 Дубров снова взял "золото" в комплексном плавании. Денис победил на дистанции 200 метров в классе SM8.
Восьмое "золото" для нашей сборной принесла титулованная Елизавета Мерешко. Елизавета Мерешко победила на дистанции 100 метров брассом в классе SB5.Для Мерешко эта медаль стала восьмой в карьере. Украинка – шестикратная паралимпийская чемпионка.
17 серебряная медаль
Медальная копилка Украины могла пополниться еще несколькими золотыми медалями. Однако дзюдоистка Ирина Гусева обидно проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.
В то же время впервые призером Паралимпиады в индивидуальных соревнованиях стала львовянка Наталья Морквич. Она уступила в финале женской рапиры и выиграла "серебро".Кроме Гусевой и Морквич, Украине серебряные медали принесли Виктор Смирнов (плавание) и Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра). Теперь в активе Украины 17 серебряных медалей.
Украинец победил россиянина за медаль
- Еще трижды украинские спортсмены поднимались на пьедестал почета за "бронзой". Пожалуй, наиболее ценная медаль Руфата Магомедова.
- В схватке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.
- Иван Май и Максим Николенко принесли Украине по одной "бронзе" в настольном теннисе.
Украина выиграла еще 12 медалей в Токио / Инфографика Спорт 24