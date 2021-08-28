Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио 28 августа

28 августа 2021 , 17:42
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Источник:

24 канал

В Токио на летних Паралимпийских играх 28 августа состоялся 4 соревновательный день. Суббота стала одной из самых успешных для сборной Украины на Паралимпиаде.

Украинская сборная сумела получить 12 наград. Украинцы завоевали аж 5 золотых медалей, 4 серебряных и еще 3 бронзовые.

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"Золотая лихорадка"

Украинская сборная завоевала 5 золотых медалей и все в плавании. Всего на Паралимпиаде Украина имеет 8 золотых медалей, 7 из которых во все том же плавании.

Первым золотую медаль Украине 28 августа принес Евгений Богодайко. Он одержал победу на дистанции 100 метров брассом. Богодайко вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва.

Буквально через минуту после победы Богодайко украинцы снова имели повод праздновать. Максим Крипак выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

  • Крипак проплыл дистанцию ​​за 50.64 секунды. Этот результат стал новым мировым паралимпийским рекордом.

"Золотая лихорадка" для Украины продолжилась победой Михаила Сербина. 17-летний пловец победил в заплыве на 100 метров на спине. Сербин выиграл в классе S11.

Еще одну золотую медаль Украине принес Денис Дубров. Чемпион Паралимпиады 2016 Дубров снова взял "золото" в комплексном плавании. Денис победил на дистанции 200 метров в классе SM8.

Восьмое "золото" для нашей сборной принесла титулованная Елизавета Мерешко. Елизавета Мерешко победила на дистанции 100 метров брассом в классе SB5.

Для Мерешко эта медаль стала восьмой в карьере. Украинка – шестикратная паралимпийская чемпионка.

17 серебряная медаль

Медальная копилка Украины могла пополниться еще несколькими золотыми медалями. Однако дзюдоистка Ирина Гусева обидно проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.

В то же время впервые призером Паралимпиады в индивидуальных соревнованиях стала львовянка Наталья Морквич. Она уступила в финале женской рапиры и выиграла "серебро".

Кроме Гусевой и Морквич, Украине серебряные медали принесли Виктор Смирнов (плавание) и Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра). Теперь в активе Украины 17 серебряных медалей.

Украинец победил россиянина за медаль

  • Еще трижды украинские спортсмены поднимались на пьедестал почета за "бронзой". Пожалуй, наиболее ценная медаль Руфата Магомедова.
  • В схватке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.
  • Иван Май и Максим Николенко принесли Украине по одной "бронзе" в настольном теннисе.


Украина выиграла еще 12 медалей в Токио / Инфографика Спорт 24

Всего за 4 дня Паралимпиады Украина получила 34 медали (8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых). По количеству наград Украина до сих пор четвертая. В то же время 5 золотых медалей позволили Украине выйти на 5 место в медальном зачете.


Медальный зачет Паралимпиады-2020 / Скриншот

Автор: Михайло Гема