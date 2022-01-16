Отбросил в сторону палки и начал размахивать кулаками: Усик поделился видео с Буковеля
16 января 2022 , 20:19Читати новину українською
Источник:инстграм Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик продолжает отдыхать в Буковеле. Он успевает не только кататься на лыжах, а еще и боксировать.
Усик активно проводит время в Буковеле
В своем инстаграме Усик распространил видео, где он в лыжной экипировке резво машет кулаками против невидимого соперника.
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Люблю боксировать. В любом месте, когда угодно,
– подписал ролик боксер.
Видео "боя"
Усик сенсационно победил Энтони Джошуа
- В сентябре 2021-го Усик победил британца. Судьи единогласно отдали победу украинцу
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях будущего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.
- Также по словам промоутера, вряд ли боксеры встретятся в Украине, скорее всего, Усик второй раз подерется на глазах фанатов Джошуа.
- Эдди Хирн рассказал, когда согласуют дату следующего поединка.