Отбросил в сторону палки и начал размахивать кулаками: Усик поделился видео с Буковеля

16 января 2022 , 20:19
Читати новину українською

Источник:

инстграм Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдыхать в Буковеле. Он успевает не только кататься на лыжах, а еще и боксировать.

Усик активно проводит время в Буковеле

В своем инстаграме Усик распространил видео, где он в лыжной экипировке резво машет кулаками против невидимого соперника.

Смотрите также Первое поражение боксера в 2022 году: дочь Усика обыграла его в шахматы – семейное фото

Люблю боксировать. В любом месте, когда угодно,
– подписал ролик боксер.

Видео "боя"

 

Усик сенсационно победил Энтони Джошуа

Автор: Дарина Жданович