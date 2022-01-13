Потерпел интересное поражение за пределами ринга

Ни один из соперников так и не смог пока нанести поражение Александру Усику. Что не скажешь о дочери боксера.

Вот так WBC сорвала бой Усик-Фьюри: сенсационное заявление промоутера Джошуа

Спортсмен решил посоревноваться с Елизаветой за игрой в шахматы. Милое семейное фото Усик выложил на своей странице в инстаграме. В сторис Александр написал, что дочь одержала победу над отцом.



Александр проиграл в шахматы / Скриншот из инстаграма Усика

Напомним, что Александр вместе с женой Екатериной воспитывает троих детей – дочь Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.

Усик остается непобедимым в боксе