Усик активно проводит время в Буковеле

В своем инстаграме Усик распространил видео, где он в лыжной экипировке резво машет кулаками против невидимого соперника.

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Люблю боксировать. В любом месте, когда угодно,
– подписал ролик боксер.

Видео "боя"

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