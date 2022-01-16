Усик активно проводить час в Буковелі
У своєму інстаграмі Усик поширив відео, де він у лижному екіпіруванні жваво махає кулаками проти невидимого суперника.
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Люблю боксувати. У будь-якому місці, будь-коли,
– підписав ролик боксер.
Відео "бою"
Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа
- У вересні 2021-го Усик переміг британця. Судді одноголосно віддали перемогу українцю
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.
- Також за словами промоутера, навряд чи боксери зустрінуться в Україні, скоріше за все, Усик вдруге поб'ється на очах фанатів Джошуа.
- Едді Хірн розповів, коли узгодять дату наступного двобою.