Усик активно проводить час в Буковелі

У своєму інстаграмі Усик поширив відео, де він у лижному екіпіруванні жваво махає кулаками проти невидимого суперника.

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Люблю боксувати. У будь-якому місці, будь-коли,
– підписав ролик боксер.

Відео "бою"

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