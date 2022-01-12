Хирн: Усик был доволен пунктом о реванше
Промоутер Энтони Джошуа считает, что Усик уверен в том, что победит британца в следующем поединке. Он уверяет, что украинцу не стоит радоваться заранее.
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"Команда Усика — добрые, искренние люди, которые знают, что они несут ответственность за реванш с Джошуа. Они рады сделать это. Они считают, что являются лидерами в реванше. Наверное, они думают, что могут справиться лучше на этот раз, но мы также верим в себя", – отметил Хирн.
Промоутер отметил, что с датой поединка должны определиться до конца января.
Наш план состоит в том, чтобы зафиксировать дату реванша до конца месяца,
– сказал британец.
По словам специалиста, Джошуа должен начать тренировочный сбор в конце января или начале февраля
"Усик был очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда хотела подписать пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработают много денег", – добавил промоутер Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре 2021-го Усик сенсационно победил британца. Судьи единогласно отдали победу украинцу
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.
- Также по словам промоутера, вряд ли боксеры встретятся в Украине, скорее всего, Усик второй раз будет биться на глазах фанатов Джошуа.