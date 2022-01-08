Хирн: Энтони победит при родных трибунах
Еще ранее промоутер британского боксера заявил, что Усик и Джошуа могут во второй раз выйти на ринг в апреле 2022 года. Эдди Хирн начал намекать на место проведения реванша. К сожалению, Киев, скорее всего, не примет большой поединок.
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По словам Хирна, у них было два или три варианта, где можно провести реванш. Александр Усик снова может подраться на глазах родных болельщиков Энтони Джошуа.
Я хотел бы снова организовать поединок в Великобритании. Возможно, снова на "Тоттенхэм" или на "Уэмбли". Если у нас будет возможность устроить бой в Великобритании, то мы должны это сделать. Энтони победит при родных трибунах, это будет особое действо,
– сказал Эдди Хирн.
"Киев – это не место, которое принесет деньги"
Промоутер заговорил о прибыли от поединка, который должен принести много денег. Вспомнил Эдди возможность проведения противостояния в столице Украины. Именно туда хотел привезти реванш Усик.
Киев – это не место, которое принесет деньги. Но мы рассмотрим другие города за пределами Великобритании. Я не думаю, что реванш состоится в Киеве,
– признался промоутер Энтони Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Украинец довольно неожиданно нанес поражение Джошуа. Все судьи отдали победу Александру после 12-раундового поединка.
- Энтони сразу активировал опцию реванша. Его промоутер начал говорить о потенциальной дате второго боя с Усиком.
- Сам украинский боксер уверен, что Энтони полностью изменит стиль бокса ко второму противостоянию.
- По словам все того же Усика, боксеры пока еще далеки от реванша. Сейчас стороны ведут переговоры.