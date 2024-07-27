Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет: общий медальный зачет
27 июля 2024, 08:45Читати новину українською
С 26 июля по 11 августа в столице Франции проходят летние Олимпийские игры-2024. Всего в Париже разыгрывается 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта.
Украину в Париже представляют 140 спортсменов в 23 видах спорта. Это антирекорд по количеству наших атлетов на Олимпийских играх-2024, сообщает 24 Канал.
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26 июля состоялась грандиозная церемония открытия. Спортсмены проплыли по Сене. Уже 27 июля атлеты вступают в борьбу за медали.