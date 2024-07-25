Под сине-желтым флагом будут выступать 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Это наименьшее количество украинских атлетов на Олимпийских играх, но их участие в такое сложное время уже считается успехом, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже

Календарь соревнований Олимпиады-2024

Наибольшее представительство наша страна будет иметь в легкой атлетике – 25 спортсменов. Также эти Игры-2024 будут особенными для футбольной сборной Украины, которые впервые в истории сыграют на Олимпиаде. В заявке Руслана Ротаня 18 футболистов.

Следует отметить, что свой первый матч на Олимпийских играх-2024 Украина U-23 по футболу провела 24 июля. А это еще до официального открытия соревнований в Париже. Соперником "сине-желтых" был Ирак.

26 июля

20:30. Открытие летних Олимпийских игр-2024

27 июля

12:00. Прыжки в воду (синхрон, женский финал с вышки 3 метра)

16:30. Спортивная гимнастика (мужская квалификация)

18:00. Украина – Марокко (футбол)

20:50. Фехтование (женская шпага)

28 июля

13:00. Стрельба (женщины 10 метров)

29 июля

12:00. Прыжки в воду (синхрон мужской с вышки 10 метров)

17:00. Дзюдо (до 57 килограммов)

18:30. Спортивная гимнастика (командный финал)

20:00. Фехтование (женская сабля)

30 июля

10:30. Стрельба (команда, пистолет, 10 метров)

14:30. Фехтование: женщины, шпага, команда

18:30. Украина – Аргентина (футбол)

21:30. Плавание

31 июля

12:00. Прыжки в воду – синхрон, женщины с вышки 10 метров

13:14. Академическая гребля – финал женская четверка (парная)

18:30. Спортивная гимнастика – личное многоборье (мужчины)

1 августа

10:20. Легкая атлетика (спортивная ходьба, женщины)

17:00. Дзюдо – женщины (78 килограммов)

21:30. Плавание

2 августа

10:30. Стрельба из лука (смешанная команда)

11:10. Легкая атлетика – прыжки в высоту, метание молота

16:00 или 22:00. Четвертьфинал по футболу

21:30. Плавание на дистанции 50 метров

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3 августа

14:00. Фехтование – сабля, женщины, команда

21:20. Легкая атлетика – тройной прыжок

4 августа

19:36. Плавание на дистанции 1500 метров

20:50. Легкая атлетика – женский финал по прыжкам в высоту

21:30. Легкая атлетика – мужской финал по метанию молота

5 августа

12:45. Финалы по спортивной гимнастике

6 августа

19:15. Борьба – женщины (до 50 килограммов и до 68 килограммов)

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7 августа

08:30. Легкая атлетика (спортивная ходьба, команда)

11:05. Легкая атлетика – мужская квалификация по прыжкам в высоту

19:15. Борьба – женщины (до 50 килограммов), греко-римская (до 67 килограммов и 87 килограммов)

23:51. Бокс – финал в весовой категории 80 килограммов

8 августа

14:20. Финалы гребли на байдарках и каноэ

16:00. Тяжелая атлетика (женщины, 59 килограммов)

19:15. Борьба – греко-римская (до 67 килограммов и 87 килограммов), женщины (до 57 килограммов)

21:25. Легкая атлетика – метание копья

9 августа

11:00. Художественная гимнастика – финал в многоборье

13:40. Финал по гребле на байдарках и каноэ

17:00. Квалификация в брейкинге и финалы (женщины)

19:15. Борьба – женщины (до 57 килограммов и 62 килограммов)

10 августа

15:00. Команда и финал по художественной гимнастике

17:00. Квалификация в брейкинге и финалы (мужчины)

19:15. Борьба – женщины (до 62 килограммов)

20:10. Легкая атлетика – мужской финал по прыжкам в высоту

20:30. Артистическое плавание (дуэт, произвольная программа)

11 августа

22:00. Церемония закрытия Олимпийских игр-2024

К слову, церемония закрытия Игр-2024 продлится около двух часов.