Произошло это в фехтовании. Автором дебютной медали для нашей страны на Играх-2024 в Париже стала Ольга Харлан, которая завоевала свою пятую в карьере олимпийскую награду, пишет 24 Канал.

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Первая украинская медаль в Париже

На своем пути Харлан одолела японку Фукусиму 15:9, азербайджанку Башту 15:6 и венгерку Мартон 15:7. Первое поражение было у украинки в полуфинале, где она встречалась с хозяйкой соревнований Бельцер. К сожалению, Ольга не смогла одолеть француженку. Поражение 15:7.

Харлан ждал бронзовый финал против Чой Себин из Южной Кореи. Поединок за "бронзу" Олимпиады в Париже начался в 21:50.

На старте встречи саблистки обменялись уколами 2:2. Во время пятого не смогла Ольга взять защиту, пропустив удар. Харлан отдала сопернице 6 уколов подряд 8:3. Очень неубедительная первая часть встречи была в исполнении украинки.

После минутного перерыва фехтовальщицы снова обменялись уколами 9:4. Сразу кореянка взяла десятый укол в одну лампу 10:5. Чой не подпускала Харлан ближе, чем до 5-ти уколов. Было это до счета 11:6, когда Ольга взяла свой укол, а уже в следующей атаке сократила разрыв до 11:8. Харлан начала невероятный камбэк 11:11.

Ольга классно отзащищалась и удачно пошла в атаку 11:12, но уже следующий укол был за кореянкой 12:12. Очень напряженные были последние минуты встречи 13:15.