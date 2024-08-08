Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в своей спортивной карьере вышел в финал Олимпийских игр. В Токио-2020 украинец стал вице-чемпионом, уступив бразильцу Эберту Соузе, пишет 24 Канал.

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Феноменальная победа Хижняка

В поединке против представителя Казахстана Нурбека Оралбая "Полтавский танк" надеялся получить заветное олимпийское "золото".

Со стартовым гонгом Хижняк пошел вперед, бомбардируя соперника мощными ударами. Оралбай держал блок и отвечал опасными джебами. Судьи отдали первый раунд украинцу – 3:2.

Во втором раунде сценарий поединка не изменился. Представитель Казахстана чаще начал клинчевать, чтобы сбить темп. Второй раунд судьи отдали Орланбаю.

В равном поединке победитель определился в последнем раунде. У казаха начал кровоточить нос и появилось рассечение. Преимущество Александра сказалось.

В итоге судьи отдали победу украинскому боксеру. Александр Хижняк стал чемпионом Олимпийских игр.

Путь к чемпионству

Отметим, что на пути к финалу Хижняк одержал три победы.

В 1/8 финала Александр победил бывшего украинца Филиппа Акилова, выступающего за Венгрию.

В следующем раунде 29-летний боксер одолел бразильца Вандерлея Перейру, а в полуфинале кубинца Арлена Лопеса – двукратного олимпийского чемпиона.

Напомним, что сборная Украины ранее завоевала семь наград на Олимпиаде-2024 (2-2-3). Золотые медали завоевали наши фехтовальщицы и прыгунья в высоту Ярослава Магучих. "Серебро" на счету стрелка из винтовки Сергея Кулиша и гимнаста Ильи Новикова. Бронзовые награды получили легкоатлеты Ирина Геращенко и Михаил Кохан, а также Ольга Харлан в фехтовании на саблях.