В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры-2024. В восьмой игровой день состоялись соревнования по командному фехтованию на саблях, пишет 24 Канал.

Следите с нами Битва за первое "золото": онлайн-трансляция финала Украина – Южная Корея на Олимпиаде-2024

Третья медаль Украины

Среди участников турнира были украинки. В нашу команду вошли Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова, а также бронзовая медалистка этих Игр Ольга Харлан.

В четвертьфинале наши девушки в непростой дуэли одолели команду Италии со счетом 45:37. Немного легче получилась победа в полуфинале. Там судьба свела наших девушек с Японией, которая была обыграна со счетом 45:32.

Этот успех гарантировал Украине третью медаль на Олимпийских играх-2024. В финале против Южной Кореи оставалось определить, будет ли это "золото" или "серебро".

В итоге украинкам удалось вырвать победу над соперницами. Долгое время наша команда проигрывала соперницам, хотя встреча началась с уверенного триумфа Ольги Харлан со счета 5:3.

Но после этого Комащук и дважды Бакастова проигрывали свои дуэли. Возвращение Харлан на дорожку состоялось при счете 20:14 в пользу кореянок. Ольге удалось сократить отставание до -2 баллов в поединке против Чой Себин.

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Невероятная Харлан

Именно у нее Харлан выиграла бронзу в индивидуальной сабле. После этого украинкам было важно не увеличить отставание до возвращения на дорожку нашей главной звезды.

Девушкам удалось показать себя на уровне, при этом Бакастова смогла не проиграть дуэль против той же Себин (5:5). На последний поединок с участием Харлан Украина выходила с отставанием в три балла.

В конце концов Ольга не подвела и смогла вырвать победу в бою против Чон Хаюн (8:2). Итоговый счет – 42:45 в нашу пользу. Это первая золотая медаль на Олимпиаде-2024 для Украины!