Жан Беленюк не сумел пробиться в финал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе. Представителя Украины ожидала битва за "бронзу", пишет 24 канал.

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Еще одна "бронза" для Украины

В полуфинале Олимпиады-2024 Жан Беленюк уступил иранцу Алирезу Мохмадипиани. Жан заработал три балла в первой половине, но после перерыва два сопернику отыграться и со счетом 3:3 пройти в финал.

Соперником Беленюка в бою за бронзовую медаль был поляк Аркадиуш Кулинич.

Первый балл заработал поляк и до перерыва счет больше не стал. Однако впоследствии Беленюк получил преимущество, поскольку поляку дали предупреждение, а затем Жан успешно реализовал захват и получил еще два балла.

Отметим, что скорее всего этот бой стал последним для Жана Беленюка, поскольку недавно он сообщил о завершении карьеры.