В Париже полным ходом продолжаются Олимпийские игры-2024. На воскресенье было вынесено немало соревнований с участием украинцев, где были шансы на получение медали, пишет 24 Канал.

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Уверенная квалификация

Одним из них стал финал по метанию молота в легкой атлетике среди мужчин. В нем успешно прошел квалификацию Михаил Кохан, который становился чемпионом мира и Европы среди юношей.

22-летний атлет на прошлой Олимпиаде в Токио был близок к награде, но в итоге занял 4 место. В квалификации на Играх в Париже Михаил показал третий результат, забросив молот на 77,42 метра.

Это позволило ему стать одним из 12-ти финалистов соревнования. Тем не менее, украинец не считался главным претендентом на "золото". Фаворитами были канадец Итан Катцберг и поляк Войцех Новицкий.

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Для Кохана же даже бронзовая медаль считалась бы успешным итогом. Но после первой попытки украинец оказался на втором месте, бросив на 78,54 метра.

Вторая бронза Украины

Уже во второй попытке Михаил улучшил свой показатель 79,39 метра, но до лидера Катцберга добраться шансов почти не было. Итан забросил молот на 84,12 метра с первой же попытки.

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Позже украинца подвинули на третью строчку, ведь венгр Бенче Галас почти покорил отметку в 80 метров (79,97). Чем дальше, тем труднее соперникам было соревноваться с показателем украинца. Ближайшим был норвежец Эйвинд Генриксен, который бросил молот на 79,18 метра.

Однако никто так и не смог подвинуть Кохана с третьей позиции. Сам же Михаил так же не смог переплюнуть достижение Галаса. Таким образом, легкоатлет получает для Украины уже шестую медаль на Играх-2024.

Итоги мужского финала по метанию молота на Олимпиаде-2024: