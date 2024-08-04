Украинская легкоатлетка поделила третье место с австралийкой Элеанор Паттерсон. Ирина Геращенко закончила соревнование на высоте 1,95 метра после трех неудачных попыток на 1,98, сообщает 24 канал.

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Первая медаль Игр в карьере Геращенко

Пока Геращенко праздновала желанную медаль, Ярослава Магучих боролась за "золото" Игр-2024. Спортсменка из Днепра соперничала в секторе с еще одной австралийкой Николой Олислагерс. Соперница из Австралии с трех попыток не смогла взять 2,02.

Украинцы тоже с двух попыток не подчинилась данной высоте. Поэтому в статусе чемпионка перенесла ее на 2,04, но тоже планка не удержалась.

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