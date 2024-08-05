Сегодняшний финал станет последним на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике. Илья Ковтун и Олег Верняев попытаются снова вступить в борьбу за медали, пишет 24 канал.

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Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024

Предыдущие Финалы были несчастливыми для Украины. Илья Ковтун был близок к медали, однако заканчивал два финала на четвертом месте. Поэтому сегодня Илья Ковтун имеет шанс побороться за долгожданную медаль.

Олег Верняев был не таким близким к медали, однако также имеет свои шансы побороться за нее.

Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Общественное вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

канал Cуспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция спортивной гимнастики, брусья

Немец Лукас Даузер получил 13,700 баллов. Это шестая промежуточная позиция.

Цзоу Цзиньюань получил 16,300 и подвинул Илью Ковтуна с первой позиции.

Олег Верняев получил 13,300 баллов. Это промежуточное пятое место.

Олег Верняев ошибся на "элементе Хейли" и упал со снаряда.

Олег Верняев начинает свое выступление.

Представитель Японии, Вагару Тонигава получил 14,1 балла.

Представитель Турции Ферхат Арикан получил 15,100 баллов, заняв третью позицию. Илья Ковтун пока первый.

Бохенг Жанх получил 15,100 и не обогнал украинца.

Илья Ковтун получил оценку 15,500.