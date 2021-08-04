Первое золото для Украины и четыре медали в один день: итоги Олимпиады-2020 4 августа

Украина выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Произошло это 4 августа. Ее получил Жан Беленюк. В этот день украинцы получили еще три награды.

4 августа стало самым успешным для сборной Украины на Олимпиаде-2020. В этот день наша команда завоевала сразу четыре награды. И первое золото на этом турнире.

Золото Беленюка

Первое золото для Украины принес борец в греко-римским стиле Жан Беленюк. Он победил в финале весовой категории до 87 кг. А после победы станцевал гопак.

Теперь в активе борца победы на всех топовых турнирах – Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы, Европейские игры.

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Стоит отметить, что в 2016 году Беленюк обидно уступил в финале Олимпиады, одержав лишь серебро.

Серебро Насибова

Еще одну золотую медаль Украина могла получить в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Здесь в финале выступал Парвиз Насибов. Но он обидно уступил, получив серебряную медаль.

Еще две бронзы

В борьбе мы завоевали и бронзовую медаль. Ирина Коляденко победила в борьбе за третье место в весовой категории до 62 кг.

А синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали для Украины первую медаль в синхронном плавании на Олимпиаде. В выступлении дуэтов они стали третьими.

Результаты украинцев

В шаге от медали остановился метальщик молота Михаил Кохан. За шесть попыток он показал четвертый результат – 80,39 метра.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 метров с барьерами финишировали рядом – пятой и шестой.

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Результаты Олимпиады-2020 4 августа

Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг

Жан Беленюк (Украина) Виктор Леринц (Венгрия) Денис Кудла (Германия) Зураби Датунашвили (Сербия)

Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг

Мохаммад Реза Гераи (Иран) Парвиз Насибов (Украина) Франк Стаблер (Германия) Мохамед Ибрагим Эльсаед (Египет)

Вольная Борьба. Женщины. До 62 кг

Юкико Каваи (Япония) Айсулуу Тинибекова (Кыргызстан) Ирина Коляденко (Украина) Тайбе Юсейн (Болгария)

Синхронное плавание. Женщины. Дуэт

ОКР Китай Украина

Бег с препятствиями. 3000 метров. Женщины

Перут Чемутай (Уганда) Кортни Фрерикс (США) Хивин Джепкемой (Кения)

Бег с барьерами. 400 метров. Женщины

Сидни Маклафлин (США) Далила Мухаммад (США) Фемке Боль (Нидерланды)

Бег. 800 метров. Мужчины

Эммануэль Корир (Кения) Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) Патрик Добек (Польша)

Бег. 200 метров. Мужчины

Андре де Грассе (Канада) Кеннет Беднарек (США) Ноа Лайлс (США)

Метание молота. Мужчины

Воцех Новицки (Польша) Эйвинд Генриксен (Норвегия) Павел Файдек (Польша)

Бокс. Мужчины. До 81 кг

Арлен Лопес (Куба) Бенджамин Уиттакер (Великобритания) Лорен Альфонсо (Азербайджан) Имам Хатаев (ОКР)

Велоспорт. Командная гонка-преследование. Мужчины

Италия Дания Австралия

Верховая езда. Индивидуальный конкур. Мужчины

Бен Майер (Великобритания) Педер Фредриксон (Швеция) Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Марафонское плавание. 10 километров. Женщины

Ана Марсела Кунья (Бразилия) Шарон ван Раувендал (Нидерланды) Карина Ли (Австралия)

Парусный спорт. 470. Мужчины

Австралия Швеция Испания

Парусный спорт. 470. Женщины

Великобритания Польша Франция

Скейтбординг. Женщины

Сакура Йосодзуми (Япония) Кокона Хираки (Япония) Скай Браун (Великобритания)

Тяжелая атлетика. Более 109 кг. Мужчины