"Я перед собой честная, выложилась на все проценты"

Олимпиада-2020 стала для 31-летней легкоатлетки особенной. Анна Рыжикова вернулась к выступлениям на олимпийских соревнованиях. Последний раз украинка принимала участие в Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне.

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Украинка осталась довольна своим выступлением. Пятое место на Олимпиаде – высокий результат при такой серьезной конкуренции. Однако спортсменка отметила, что отсутствие медали означает, что о ней завтра никто и не вспомнит.

Я перед собой честная, выложилась на все проценты, что возможно. Боролась. Результат – не могу сказать, что я себя где-то пожалела или допустила грубые ошибки. Это высокий результат, очень высокий результат и конкуренция. Понимаю, что нет медали, и завтра обо мне все забудут, но пятое место на Олимпиаде – очень высокий и крутой результат. Давно такого не было Олимпиаде,

– призналась Рыжикова.

Интересно! Для Анны это была вторая Олимпиада. Рыжикова уже имеет в своем активе олимпийскую награду. Легкоатлетка завоевала "бронзу" Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В Рио украинка не смогла поехать из-за травмы.

"Олимпийские игры – совсем другие соревнования"

Ане не удалось улучшить лучший результат в карьере. Но время 53.48, которое она показала в финале, является вторым лучшим для Рыжиковой.

"Олимпийские игры – совсем другие соревнования, психологическое давление и здесь, я себя не успокаиваю, такие нам сделались тяжелые условия, бегать очень рано. А сегодня даже на стадионе для разминки повторяли, что самый жаркий день, заходите в тень, охлаждайтесь. Сделала все, что смогла", – отметила украинка.