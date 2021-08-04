4 августа стало самым успешным для сборной Украины на Олимпиаде-2020. В этот день наша команда завоевала сразу четыре награды. И первое золото на этом турнире.
Золото Беленюка
Первое золото для Украины принес борец в греко-римским стиле Жан Беленюк. Он победил в финале весовой категории до 87 кг. А после победы станцевал гопак.
Теперь в активе борца победы на всех топовых турнирах – Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы, Европейские игры.
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Стоит отметить, что в 2016 году Беленюк обидно уступил в финале Олимпиады, одержав лишь серебро.
Серебро Насибова
Еще одну золотую медаль Украина могла получить в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Здесь в финале выступал Парвиз Насибов. Но он обидно уступил, получив серебряную медаль.
Еще две бронзы
В борьбе мы завоевали и бронзовую медаль. Ирина Коляденко победила в борьбе за третье место в весовой категории до 62 кг.
А синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали для Украины первую медаль в синхронном плавании на Олимпиаде. В выступлении дуэтов они стали третьими.
Результаты украинцев
В шаге от медали остановился метальщик молота Михаил Кохан. За шесть попыток он показал четвертый результат – 80,39 метра.
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 метров с барьерами финишировали рядом – пятой и шестой.
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Результаты Олимпиады-2020 4 августа
Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг
- Жан Беленюк (Украина)
- Виктор Леринц (Венгрия)
- Денис Кудла (Германия)
- Зураби Датунашвили (Сербия)
Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг
- Мохаммад Реза Гераи (Иран)
- Парвиз Насибов (Украина)
- Франк Стаблер (Германия)
- Мохамед Ибрагим Эльсаед (Египет)
Вольная Борьба. Женщины. До 62 кг
- Юкико Каваи (Япония)
- Айсулуу Тинибекова (Кыргызстан)
- Ирина Коляденко (Украина)
- Тайбе Юсейн (Болгария)
Синхронное плавание. Женщины. Дуэт
- ОКР
- Китай
- Украина
Бег с препятствиями. 3000 метров. Женщины
- Перут Чемутай (Уганда)
- Кортни Фрерикс (США)
- Хивин Джепкемой (Кения)
Бег с барьерами. 400 метров. Женщины
- Сидни Маклафлин (США)
- Далила Мухаммад (США)
- Фемке Боль (Нидерланды)
Бег. 800 метров. Мужчины
- Эммануэль Корир (Кения)
- Фергюсон Черуйот Ротич (Кения)
- Патрик Добек (Польша)
Бег. 200 метров. Мужчины
- Андре де Грассе (Канада)
- Кеннет Беднарек (США)
- Ноа Лайлс (США)
Метание молота. Мужчины
- Воцех Новицки (Польша)
- Эйвинд Генриксен (Норвегия)
- Павел Файдек (Польша)
Бокс. Мужчины. До 81 кг
- Арлен Лопес (Куба)
- Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
- Лорен Альфонсо (Азербайджан)
- Имам Хатаев (ОКР)
Велоспорт. Командная гонка-преследование. Мужчины
- Италия
- Дания
- Австралия
Верховая езда. Индивидуальный конкур. Мужчины
- Бен Майер (Великобритания)
- Педер Фредриксон (Швеция)
- Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)
Марафонское плавание. 10 километров. Женщины
- Ана Марсела Кунья (Бразилия)
- Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
- Карина Ли (Австралия)
Парусный спорт. 470. Мужчины
- Австралия
- Швеция
- Испания
Парусный спорт. 470. Женщины
- Великобритания
- Польша
- Франция
Скейтбординг. Женщины
- Сакура Йосодзуми (Япония)
- Кокона Хираки (Япония)
- Скай Браун (Великобритания)
Тяжелая атлетика. Более 109 кг. Мужчины
- Лаша Талахадзе (Грузия)
- Али Давуди (Иран)
- Ман Асаад (Сирия)