4 серпня стало найбільш успішним для збірної України на Олімпіаді-2020. В цей день наша команда здобула одразу чотири нагороди. І перше золото на цьому турнірі.
Золото Беленюка
Перше золото для України приніс борець греко-римським стилем Жан Беленюк. Він переміг у фіналі вагової категорії до 87 кг. А після перемоги станцював гопак.
Тепер в активі борця перемоги на всіх топових турнірах – Олімпіада, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Європейські ігри.
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Варто відзначити, що у 2016 році Беленюк прикро поступився у фіналі Олімпіади, здобувши лише срібло.
Срібло Насібова
Ще одну золоту медаль Україна могла здобути в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг. Тут у фіналі виступав Парвіз Насібов. Але він прикро поступився, здобувши срібну медаль.
Ще дві бронзи
В боротьбі ми здобули й бронзову медаль. Ірина Коляденко перемогла у боротьбі за третє місце у ваговій категорії до 62 кг.
А синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули для України першу медаль в синхронному плаванні на Олімпіаді. У виступі дуетів вони стали третіми.
Результати українців
За крок від медалі зупинився мельник молота Михайло Кохан. За шість спроб він показав четвертий результат – 80,39 метра.
Анна Рижикова та Вікторія Ткачук у бігу на 400 метрів з бар'єрами фінішували поруч – п'ятою та шостою.
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Результати Олімпіади-2020 4 серпня
Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 87 кг
- Жан Беленюк (Україна)
- Віктор Лерінц (Угорщина)
- Денис Кудла (Німеччина)
- Зурабі Датунашвілі (Сербія)
Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 67 кг
- Мохаммад Реза Гераї (Іран)
- Парвіз Насібов (Україна)
- Френк Стаблер (Німеччина)
- Мохамед Ібрагім Ельсаєд (Єгипет)
Вільна боротьба. Жінки. До 62 кг
- Юкіко Каваї (Японія)
- Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)
- Ірина Коляденко (Україна)
- Тайбе Юсейн (Болгарія)
Синхронне плавання. Жінки. Дует
- ОКР
- Китай
- Україна
Біг з перешкодами. 3000 метрів. Жінки
- Перут Чемутай (Уганда)
- Кортні Фрерікс (США)
- Хівін Джепкемой (Кенія)
Біг з бар'єрами. 400 метрів. Жінки
- Сідні Маклафлін (США)
- Даліла Мухаммад (США)
- Фемке Боль (Нідерланди)
Біг. 800 метрів. Чоловіки
- Еммануель Корір (Кенія)
- Фергюсон Черуйот Ротіч (Кенія)
- Патрик Добек (Польща)
Біг. 200 метрів. Чоловіки
- Андре де Грассе (Канада)
- Кеннет Беднарек (США)
- Ноа Лайлс (США)
Метання молота. Чоловіки
- Воцех Новіцкі (Польща)
- Ейвінд Генріксен (Норвегія)
- Павел Файдек (Польща)
Бокс. Чоловіки. До 81 кг
- Арлен Лопес (Куба)
- Бенджамін Віттакер (Велика Британія)
- Лорен Альфонсо (Азербайджан)
- Імам Хатаєв (ОКР)
Велоспорт. Командна гонка-переслідування. Чоловіки
- Італія
- Данія
- Австралія
Верхова їзда. Індивідуальний конкур. Чоловіки
- Бен Маєр (Велика Британія)
- Педер Фредріксон (Швеція)
- Майкел ван дер Влетен (Нідерланди)
Марафонське плавання. 10 кілометрів. Жінки
- Ана Марсела Кунья (Бразилія)
- Шарон ван Раувендал (Нідерланди)
- Карина Лі (Австралія)
Вітрильний спорт. 470. Чоловіки
- Австралія
- Швеція
- Іспанія
Вітрильний спорт. 470. Жінки
- Велика Британія
- Польща
- Франція
Скейтбординг. Жінки
- Сакура Йосодзумі (Японія)
- Кокона Хіракі (Японія)
- Скай Браун (Велика Британія)
Важка атлетика. Більше 109 кг. Чоловіки
- Лаша Талахадзе (Грузія)
- Алі Давуді (Іран)
- Ман Асаад (Сирія)