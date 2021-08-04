Украинец поблагодарил за поддержку и добавил, что шел к "золоту" с 9 лет. А накануне Олимпийских игр даже не был уверен, вообще поедет в Токио.
Важно Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020
Он признался, что не до конца осознает, что именно он сделал.
Я хочу сказать спасибо всем украинцам, спасибо всем, кто поддерживал, кто верил в меня. Было действительно очень сложно иногда. Извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения,
– сказал Беленюк.
Его участие было под угрозой
Жан рассказал, что накануне Олимпийских игр получил травму. Произошло это за 3 недели до Олимпиады.
"И только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это, спасибо маме, спасибо всем, кто поддерживал и молился, кто ждал. Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", – подытожил он.
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