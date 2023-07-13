Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) 1:0 (6:4, 6:7, 6:3)

На Уимблдоне-2023 состоялся финал парного микста травяного состязания. Впервые в своей карьере за трофей сражалась украинка Людмила Киченок, пишет пишет 24 Канал.

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Накануне украинская теннисистка в паре с хорватом Мате Павичем в полуфинале победили хозяев Уимблдона Джонни О'Мара и Оливию Николс. А в решающем поединке за трофей им противостоял бельгийско-китайский дуэт в составе Йорана Флигена и Сюй Ифань.

В первом сете победу со счетом 6:4 одержали Киченок и Павич. Однако во второй партии на тайбрейке украино-хорватский дуэт уступил соперникам. Все решилось в последнем сете.

Киченок и Павич не позволили соперникам перехватить инициативу и одержали уверенную победу 6:3.

Таким образом, Людмила Киченок впервые в своей карьере стала чемпионкой Уимблдона.

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