Ангелина Калинина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) 1:2 (2:6, 6:4, 6:7)

В пятницу, 7 июля, состоялся матч второго круга на Уимблдоне-2023. За путевку в 1/16 финала соревнований боролись наша Ангелина Калинина и 50 ракетка мира Бьянка Андрееску. 24 Канал.

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Это была первая встреча между соперницами. Ангелина была очень близка, чтобы стать четвертой украинской теннисисткой, которая сыграет в третьем круге на травяном "мейджоре", но в конце матча не смогла дожать Андрееску.

Канадка очень уверенно начала матч, не оставив практически никаких шансов первой ракетке Украины в первом сете. После 0:4 Ангелина взяла 2 гейма, но затем снова уступила в двух следующих.

Во второй партии украинка была на грани поражения, но уступая 2:4 собралась и триумфально провела следующие 4 гейма и оставила сет за собой.

Все решалось в третьем сете, где происходила настоящая "заруба" с 40:40 во многих геймах. Калинина вела в счете 5:2, но канадка на морально-волевых сравняла его. Все решалось на супертайбрейке, который при счете 8:2 казалось Бьянка спокойно забирает, Калинина смогла довести счет до 9:7, но все же камбэка не произошло.

Всего теннисистки провели на корте почти три часа. Калинина совершила 1 эйс при трех двойных ошибках, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и выиграла 10 из 15 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Бьянки Андрееску станет победительница пары Онс Жабер – Чжуо Суань Бай.

Важно. В 1/16 финала Уимблдона Украину будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко.