Леся Цуренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

На кортах Великобритании продолжается третий турнир Grand Slam в этом году. В основную сетку Уимблдона попали пятеро теннисисток из Украины, пишет 24 канал.

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Пока одной из самых успешных наших соотечественниц на травяных кортах является Леся Цуренко. Теннисистка из Ровенщины преодолела на старте Клэр Лиу (США) и Екатерину Синякову (Чехия), что позволило ей оказаться в третьем круге (1/16 финала).

Это стало повторением ее наилучшего результата на Уимблдоне, тогда как выход в 1/8 финала позволил бы побить этот рекорд. На пути к нему Цуренко должна была преодолеть идущую 57-ю в рейтинге WTA румынку Ану Богдан.

Провал на старте

Леся неудачно начала первый сет, отдав первый же гейм на своей подаче. При счете 1:3 Цуренко снова отдала "свой" гейм, но после этого восстановила паритет благодаря двум брейкам. К сожалению, дожать Богдан украинцы не удалось, но взяла два завершающих гейма.

Во втором сете украинцы нужно было брать реванш и ей удалось это сделать по схожему сценарию. Леся повела в нем 4:0, но впоследствии дала Богдан отыграть оба брейка. Впрочем, при счете 4:3 Цуренко вернула себе преимущество и добила впоследствии румынку.

Адский тай-брейк

Таким образом, судьба путевки в четвертый круг разрешалась в третьем сете. Его Леся начала уверенно с двух выигранных геймов, но сразу после этого дала Богдан сравнять счет на 2:2.

После этого соперницы еще по три раза "воровали" гейма друг у друга и довели сет до тай-брейка. Там Леся тоже создала интригу, дав Богдан отыграться с 1:5. В итоге теннисистки провели 38 подач.

Украинка имела шесть матчпоинтов, тогда как Ана - пять. Обе девушки доигрывали уже с судорогами и проблемами с ногами, но Леся добила Богдан. Сама игра продолжалась 3,5 часа.

Таким образом, Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона, уже показав лучший для себя результат на этом турнире. Там ее соперницей может стать четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США, если обыграет итальянку Элизабету Коччаретто.