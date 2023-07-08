Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Киз (США) 0:2 (4:6, 1:6)

В Англии продолжает набирать обороты травяной турнир Grand Slam Уимблдон. На соревнованиях приняли участие пятеро представительниц Украины, пишет 24 канал.

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Одной из самых успешных стала Марта Костюк, впервые в карьере дошедшая до третьего раунда Уимблдона. Киевлянка уже одолела на турнире в этом году восьмую ракетку мира Марию Саккари, а также испанку Паулу Бадосу.

Впрочем, в 1/16 финала Марти также выпала непростая соперница. Ею стала Мэдисон Киз, которая идет 18-ю в рейтинге WTA. Американка была явной фавориткой и, к сожалению, доказала это на корте.

В первом сете Костюк попыталась дать бой, но положила слишком много сил ради единственного брейка в гейме на 20 подач. Впрочем, Киз таки дожала украинку.

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Второй же сет Марта совсем провалила, взяв только одну подачу. Таким образом, Костюк покидает Уимблдон и избегает встречи с теннисисткой из России. Киз в следующем раунде будет играть против победительницы пары Потапова – Андреева.

В 1/8 финала будут играть две украинки. Леся Цуренко сойдется с Джессикой Пегулой, а Элина Свитолина – с Викторией Азаренко.