Джессика Пегула (США) – Леся Цуренко (Украина) 2:0 (6:1, 6:3)

Розыгрыш Уимблдона-2023 постепенно выходит в финальную стадию. В женском турнире уже идет стадия 1/8 финала, до которой дошли две украинки, пишет 24 канал.

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Первой на корт вышла Леся Цуренко. В прошлом раунде теннисистка из Ровенщины выдала огненное сражение против Аны Богдан, которая свелась к решающему тайбрейку на 38 подач.

В 1/8 финала ее оппоненткой стала четвертая ракетка мира Джессика Пегула. К битве с фавориткой Леся подходила не в лучших кондициях, ведь во время изнурительного боя против Богдана украинка травмировала ногу.

Поэтому неудивительно, что Цуренко первый сет проиграла почти вчистую. Единственный гейм теннисистка выиграла уже при счете 0:5. Украинка хотела дать бой во втором сете, но первые две из трех своих подач она отдала Пегуле.

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Наконец, перед завершением второго сета Леся пригласила медицинский тайм-аут. но он ей не помог. Пегула добила украинку и прошла в четвертьфинал, где будет противостоять чешке Маркети Вондроушовой.

Таким образом, на Уимблдоне остается только Элина Свитолина. Сегодня, 9 июля, вечером она будет играть свой поединок 1/8 финала против "нейтральной" Виктории Азаренко из Белоруссии.