Перепрыгнул достижение Шевченко

Поражение Манчестер Юнайтед в игре против Лестера принесло клубу Александра Зинченко "золото" АПЛ. Для левого защитника это чемпионство стало третьим в МанСити.

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Всего 24-летний футболист завоевал в составе Манчестер Сити уже 9 трофеев. Кроме чемпионата Александр четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по одному разу поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.

Благодаря такому достижению Зинченко удалось опередить нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе. Андрей Николаевич за свою карьеру футболиста получил 8 Кубков.

В шаге от первого места

Сейчас Александр в шаге от того, чтобы стать единоличным лидером в таком интересном рейтинге украинских футболистов. Лидер национальной команды Украины находится на одном уровне с бывшим игроком Баварии Анатолием Тимощуком. В его активе 9 трофеев.

Уже 29 мая Зинченко может получить свой очередной кубок с английским грандом. Финал турнира Лиги чемпионов состоится в турецком Стамбуле. "Горожане" померяются силами с Челси. Репетиция перед финалом европейского турнира уже состоялась в чемпионате АПЛ. Челси в 35 туре вырвал победу у команды украинца.