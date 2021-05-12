Перестрибнув досягнення Шевченка

Поразка Манчестер Юнайтед у грі проти Лестера принесла клубу Олександра Зінченка "золото" АПЛ. Для лівого захисника цей чемпіонство стало третім у МанСіті.

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Загалом 24-річний футболіст завоював у складі Манчестер Сіті вже 9 трофеїв. Крім чемпіонату Олександр чотири рази брав Кубок Англійської Ліги, а також по одному разу підіймав над головою Кубок та Суперкубок країни.

Завдяки такому досягненню Зінченку вдалось випередити нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка за кількістю виграних трофеїв у Європі. Андрій Миколайович за свою кар'єру футболіста здобув 8 кубків.

За крок до першого місця

Зараз Олександр у кроці від того, щоб стати одноосібним лідером у такому цікавому рейтингу українських футболістів. Лідер національної команди України перебуває на одному рівні з колишнім гравцем Баварії Анатолієм Тимощуком. В його активі 9 трофеїв.

Вже 29 травня Зінченко може здобути свій черговий кубок з англійським грандом. Фінал турніру Ліги чемпіонів відбудеться у турецькому Стамбулі. "Містяни" поміряються силами з Челсі. Репетиція перед фіналом європейського турніру вже відбулась у чемпіонаті АПЛ. Челсі у 35 турі вирвав перемогу у команди українця.