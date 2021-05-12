Украинский король в Манчестере

Для досрочного чемпионства МанСити все сделал Манчестер Юнайтед. 11 мая "красные дьяволы" сыграли дома против Лестера и неожиданно для всех уступили "лисам" 1:2. Такой результат матча не устраивал МЮ, но прекрасно подходил другой команде из Манчестера.

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Отставание за три тура до конца сезона между двумя Манчестер составило 10 очков в пользу Сити. МЮ потерял все теоретические возможности выйти на первое место. Это чемпионство стало для Сити уже седьмым в истории клуба.

Третий титул Зинченко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко уже в третий раз получает "золото" АПЛ. Уже 29 мая украинец может поднять над головой еще и кубок Лиги чемпионов, если Сити победит Челси.

Александр в своем инстаграме сначала выложил фотографию со всем составом команды и написал: "Чемпионы". А уже потом на его странице была опубликована роскошная фотография. На ней Зинченко сидит на троне, в ногах мяч, а сзади на фоне стоят все три кубка чемпионата, которые получил МанСити с Александром в составе.

Интересно! В этом сезоне Зинченко сыграл за "горожан" в 29 матчах, в которых отметился двумя ассистами. В последних встречах левый защитник стал одним из самых полезных игроков в составе МанСити. Благодаря своей игре в ответном матче против ПСЖ он попал в символическую команду Лиги чемпионов.

Невероятно,

– коротко подписал Зинченко.