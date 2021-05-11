Чемпионство "горожан" стало возможным после того, как второй Манчестер Юнайтед проиграл Лестеру (1:2) и потерял теоритические шансы на борьбу за победу.

Как это было Лестер переиграл Манчестер Юнайтед и принес МанСити чемпионство в АПЛ: видео

Седьмое чемпионство МанСити

Это чемпионство стало для "Сити" уже седьмым в истории клуба. До этого "горожане" побеждали в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.

Для украинца Александра Зинченко это третье чемпионство в составе клуба.

По ходу сезона МанСити побил рекорды по количеству последовательных побед лучшей английской команды во всех соревнованиях (21); наибольшее количество побед подряд в лиге лучшей летной командой с начала календарного года (13); и сравнял свой клубный рекорд за 28 игр без поражений во всех соревнованиях.

Также в нынешнем сезоне Манчестер Сити впервые в сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов. Матч против Челси запланирован на 19 мая. Для "Сити" это будет первый финал ЛЧ в истории, для Гвардиолы – третий в тренерской карьере, но так далеко Пеп не заходил с 2011 года.