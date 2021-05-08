Неожиданное заявление из России

Генеральный директор российской Уфы Шамиль Газизов поражен игрой Александра Зинченко в английском Манчестер Сити. Функционер россиян пожелал украинскому футболисту победу в Лиге чемпионов.

Вот так Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов

Газизов сделал неожиданное заявление и попросил Александра в случае победы в финале привезти трофей в Уфу.

Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Было бы круто. Мы с ним созванивались после игры против ПСЖ, поздравили друг друга,

– рассказал гендиректор.

Директор Российского клуба гордится тем, что в свое время Зинченко играл в футболке Уфы. В клубе будут держать кулаки за Александра в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая с Челси. Украинец в разговоре с Газизовым пожелал экс-команде сохранить прописку в РПЛ.