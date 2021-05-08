Неожиданное заявление из России
Генеральный директор российской Уфы Шамиль Газизов поражен игрой Александра Зинченко в английском Манчестер Сити. Функционер россиян пожелал украинскому футболисту победу в Лиге чемпионов.
Вот так Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов
Газизов сделал неожиданное заявление и попросил Александра в случае победы в финале привезти трофей в Уфу.
Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Было бы круто. Мы с ним созванивались после игры против ПСЖ, поздравили друг друга,
– рассказал гендиректор.
Директор Российского клуба гордится тем, что в свое время Зинченко играл в футболке Уфы. В клубе будут держать кулаки за Александра в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая с Челси. Украинец в разговоре с Газизовым пожелал экс-команде сохранить прописку в РПЛ.
- Зинченко на протяжении 2015-2016 годов выступал в России. Из Уфы 24-летний полузащитник перебрался в Манчестер, где выступает до сих пор. За российский клуб отыграл 26 матчей, в которых отметился 2 голами, 4 ассистами и 3 желтыми карточками.
- Сейчас его бывший клуб из России занимает предпоследнее 15 место РПЛ.