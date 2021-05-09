Манчестер Сити – Челси 1:2

Голы: Стерлинг, 44 – Зиех, 63, Алонсо, 90 + 2

Нереализованный пенальти: Агуэро, 45 + 3 (Манчестер Сити)

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Александр Зинченко с первых минут остался на скамейке для запасных. Благодаря победе, хозяева матча могли досрочно оформить чемпионство в АПЛ и в хорошем настроении готовиться к финалу Лиги чемпионов. Но Челси показало, что решающая встреча не будет легкой прогулкой для "горожан".

Первого гола в поединке пришлось ждать долгих 44 минуты. Жезус перехватил мяч после неудачной игры защитника Челси, отдал передачу на свободного Агуэро, но из-под его ног мяч перехватил Стерлинг и открыл счет в противостоянии – 1:0.

В компенсированное к первому тайму время Сити получило прекрасную возможность удвоить преимущество. Жезус упал в штрафной-пенальти. К отметке подошел Агуэро и паненкой пытался переиграть голкипера. Но удар у аргентинского нападающего совсем не удался и вратарь "аристократов" забрал мяч легко в руки. Агуэро стал настоящей неудачницей.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. После отдыха лондонскому клубу удалось сравнять цифры на табло. Челси удалось выйти в стремительную контратаку, которую бильярдным ударом из пределов штрафной завершил Зиех – 1:1.

Стерлинг падал в штрафной Челси, требуя пенальти. Однако судья не стал указывать на 11 метров. На 80-й минуте на футбольном поле появился Зинченко, но украинцу не удалось помочь команде вырвать хотя бы одно очко.

В добавленное к матчу время Алонсо откликнулся на прострел и легко переиграл Едерсона – 1:2.

Челси победил Мансити и отложил чемпионство команды Пепа Гвардиолы. Репетиция перед финалом Лиги чемпионов прошла удачно для лондонцев. После победы Челси идет на третьем месте в таблице АПЛ, в их активе 64 очка. Сити с 80 пунктами продолжает лидировать.

Манчестер Сити – Челси видеообзор