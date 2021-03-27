Новый тренер Миная, матч сборной Украины в Харькове: топ-новости спорта 26 марта
В пятницу, 26 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Источник:24 канал
Минай назначил нового главного тренера Николая Цымбала
Футбольный клуб Минай не долго оставался без главного тренера команды после отставки Василия Кобина. Команду возглавил Николай Цымбал.
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Именно Николай Цымбал будет готовить команду к матчам УПЛ. А перед тем 27 марта будет руководить ее действиями в товарищеском матче против венгерской Кишварды на выезде.
Отставка Кобина: коротко
- Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная из-за неудачных результатов команды. Команда среди аутсайдеров УПЛ, занимая предпоследнее место.
- Информация о том, что Кобин может покинуть Минай, была еще до последнего матча команды против Мариуполя. Сообщалось, что в случае отрицательного результата, Кобин покинет клуб. Команды сыграли вничью.
Сборная Украины по футболу сыграет в Харькове товарищеский матч
Украинская ассоциация футбола решила провести товарищеский матч против Бахрейна в Харькове. Игра запланирована на 23 мая.
Накануне старта Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет три товарищеских матча. Все три состоятся в Украине. Первым из них станет игра против сборной Бахрейна, которая запланирована на 23 мая. Ее решили провести в Харькове на стадионе "Металлист".
Рух продал форварда Кухаревича во Францию
Футбольный клуб Рух согласился продать своего нападающего Николая Кухаревича. Новой командой для украинского форварда станет французский Труа.
К новому клубу Николай Кухаревич присоединится уже летом – 1 июля 2021 года. Ему тогда как раз исполнится 20 лет. А до конца сезона он и в дальнейшем будет выступать за Рух.
Что интересно, Труа выступает во втором по силе футбольном дивизионе Франции, и борется за путевку в Лигу 1. А в сентябре 2020 года мажоритарным владельцем акций стала компания City Football Group. Она принадлежит шейху Мансуру – члену правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. В собственности City Football Group в целом десять футбольных клубов, среди которых и Манчестер Сити.
Гельзина хотят навсегда отстранить от футбола
Президента футбольного клуба Олимпик Донецк Владислава Гельзина хотят навсегда отстранить от футбола. С соответствующей инициативой выступил глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка.
В пятницу, 26 марта, должно было состояться заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ). Однако Гельзин не явился на заседание. Президент Олимпика заявил, что сдал положительный тест на COVID-19.
Заседание все-таки состоялось без Гельзина и имело ознакомительный характер.
Представители КДК и глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказали свои позиции. Баранка будет просить максимальное наказание для Гельзина – пожизненное отстранение от футбола.
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