Один из лидеров сборной Украины и Шахтера Тарас Степаненко рассказал о серьезности травмы и сроках возвращения на футбольное поле. Игрок "горняков" уже с 29 марта планирует полноценно тренироваться с командой.

Возвращение лидера

Тарас Степаненко повредил колено в матче 15 тура УПЛ с Рухом. После этого футболист больше не выходил в футболке Шахтера в официальных встречах.

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Появилась информация, что эта травма спровоцировала рецидив старой травмы мениска у Тараса. Однако Степаненко успокоил украинских болельщиков.

Беспокоить колено начало из-за плотного графика матчей и перегрузки. Но сейчас игрок дончан уже вернулся в общую группу, но пока его тренировки проходят без большой интенсивности. Основные футболисты "горняков" поехали в лагерь национальной команды Украины. Поэтому тренировки Шахтера проходят в облегченном режиме.

Раньше вообще сообщалось, что из-за этого рецидива футболист может пропустить чемпионат Европы-2020. Первенство будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В этом сезоне Степаненко провел в составе "горняков" 18 поединков, в которых отметился одним ассистом во встрече против Динамо.

Опорник выполняет тренировочную работу, чтобы увидеть, как колено будет себя вести во время нагрузок. Степаненко надеется, что уже с 29 марта сможет выполнять работу на все 100% и готовиться к ближайшим матчам Шахтера.

Донецкий клуб проведет свой следующий поединок 4 апреля против полтавской Ворсклы. Шахтер попытается реабилитироваться после позорного поражения от аутсайдера УПЛ Львова (3:2).