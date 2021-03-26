Футбольный клуб Минай не долго оставался без главного тренера команды после отставки Василия Кобина. Команду возглавил Николай Цимбал.

Решение о назначении Николая Цимбала приняло руководство клуба.

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Именно Николай Цимбал будет готовить команду к матчам УПЛ. А перед тем 27 марта руководить ее действиями в товарищеском матче против венгерской Кишварды на выезде.

Стоит отметить, что Николай Цимбал работает в Минае с 2019 года. Последний год он выполнял функции помощника Василия Кобина. Имеет соответствующую тренерскую лицензию.

Отставка тренера Миная: коротко