Минай назначил нового главного тренера Николая Цимбала
Футбольный клуб Минай не долго оставался без главного тренера команды после отставки Василия Кобина. Команду возглавил Николай Цимбал.
Источник:сайт Миная
Решение о назначении Николая Цимбала приняло руководство клуба.
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Именно Николай Цимбал будет готовить команду к матчам УПЛ. А перед тем 27 марта руководить ее действиями в товарищеском матче против венгерской Кишварды на выезде.
Стоит отметить, что Николай Цимбал работает в Минае с 2019 года. Последний год он выполнял функции помощника Василия Кобина. Имеет соответствующую тренерскую лицензию.
Отставка тренера Миная: коротко
- Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная из-за неудачных результатов команды. Команда среди аутсайдеров УПЛ, занимая предпоследнее место.
- Информация о том, что Кобин может покинуть Минай, была еще до последнего матча команды против Мариуполя. Сообщалось, что в случае отрицательного результата, Кобин покинет клуб. Команды сыграли вничью.
- После Кобина Минай мог возглавить Александр Севидов. И он якобы уже прибыл в Ужгород и провел первую тренировку с командой. Однако стоит добавить, что Севидов не мог стать тренером, ведь отстранен от футбольной деятельности – в апреле 2020 года его дисквалифицировали на 5 лет.
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