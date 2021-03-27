У п'ятницю, 26 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у огляді Спорт24.

Минай призначив нового головного тренера Миколу Цимбала

Футбольний клуб Минай не довго залишався без головного тренера команди після відставки Василя Кобіна. Команду очолив Микола Цимбал.

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Саме Микола Цимбал готуватиме команду до матчів УПЛ. А перед тим 27 березня керувати її діями у товариському матчі проти угорської Кішварди на виїзді.

Зверніть увагу! Микола Цимбал працює у Минаї з 2019 року. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію.

Відставка Кобіна: коротко

Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера Минаю через невдалі результати команди. Команда серед аутсайдерів УПЛ, посідаючи передостаннє місце.

Інформація про те, що Кобін може покинути Минай, була ще до останнього матчу команди проти Маріуполя. Повідомлялося, що у випадку негативного результату, Кобін покине клуб. Команди зіграли внічию.

Збірна України з футболу зіграє в Харкові товариський матч

Українська асоціація футболу вирішила провести товариський матч проти Бахрейну у Харкові. Гра запланована на 23 травня.

Напередодні старту Євро-2020 збірна України з футболу проведе три товариські матчі. Всі три відбудуться в Україні. Першим з них стане гра проти збірної Бахрейну, яка запланована на 23 травня. Її вирішили провести у Харкові на стадіоні "Металіст".

Про те, що матч Україна – Бахрейн може відбутися в Харкові, було відомо ще 23 лютого. Тоді було прийнято попереднє рішення. Адже на наступний день після матчу, 24 травня, саме у Харкові заплановано проведення Конгресу УАФ.

Рух продав форварда Кухаревича у Францію

Футбольний клуб Рух погодився продати свого нападника Миколу Кухаревича. Новою командою для українського форварда стане французький Труа.

До нового клубу Микола Кухаревич приєднається вже влітку – 1 липня 2021 року. Йому тоді якраз виповниться 20 років. А до кінця сезону він і надалі виступатиме за Рух.

Що цікаво, Труа виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. А у вересні 2020 року мажоритарним власником акцій стала компанія City Football Group. Вона належить шейху Мансуру – члену правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі. У власності City Football Group загалом десять футбольних клубів, серед яких і Манчестер Сіті.

Гельзіна хочуть назавжди відсторонити від футболу

Президента футбольного клубу Олімпік Донецьк Владислава Гельзіна хочуть назавжди відсторонити від футболу. З відповідною ініціативою виступив глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

У п'ятницю, 26 березня, мало відбутися засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (КДК УАФ). Однак Гельзін не з'явився на засідання. Президент Олімпіка заявив, що здав позитивний тест на COVID-19.

Засідання все-таки відбулося без Гельзіна й мало ознайомлювальний характер.

Представники КДК і глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка висловили свої позиції. Баранка проситиме максимальне покарання для Гельзіна – довічне відсторонення від футболу.