Новий тренер Минаю, матч збірної України у Харкові: топ-новини спорту 26 березня
У п'ятницю, 26 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у огляді Спорт24.
Джерело:24 канал
Минай призначив нового головного тренера Миколу Цимбала
Футбольний клуб Минай не довго залишався без головного тренера команди після відставки Василя Кобіна. Команду очолив Микола Цимбал.
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Саме Микола Цимбал готуватиме команду до матчів УПЛ. А перед тим 27 березня керувати її діями у товариському матчі проти угорської Кішварди на виїзді.
Відставка Кобіна: коротко
- Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера Минаю через невдалі результати команди. Команда серед аутсайдерів УПЛ, посідаючи передостаннє місце.
- Інформація про те, що Кобін може покинути Минай, була ще до останнього матчу команди проти Маріуполя. Повідомлялося, що у випадку негативного результату, Кобін покине клуб. Команди зіграли внічию.
Збірна України з футболу зіграє в Харкові товариський матч
Українська асоціація футболу вирішила провести товариський матч проти Бахрейну у Харкові. Гра запланована на 23 травня.
Напередодні старту Євро-2020 збірна України з футболу проведе три товариські матчі. Всі три відбудуться в Україні. Першим з них стане гра проти збірної Бахрейну, яка запланована на 23 травня. Її вирішили провести у Харкові на стадіоні "Металіст".
Рух продав форварда Кухаревича у Францію
Футбольний клуб Рух погодився продати свого нападника Миколу Кухаревича. Новою командою для українського форварда стане французький Труа.
До нового клубу Микола Кухаревич приєднається вже влітку – 1 липня 2021 року. Йому тоді якраз виповниться 20 років. А до кінця сезону він і надалі виступатиме за Рух.
Що цікаво, Труа виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. А у вересні 2020 року мажоритарним власником акцій стала компанія City Football Group. Вона належить шейху Мансуру – члену правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі. У власності City Football Group загалом десять футбольних клубів, серед яких і Манчестер Сіті.
Гельзіна хочуть назавжди відсторонити від футболу
Президента футбольного клубу Олімпік Донецьк Владислава Гельзіна хочуть назавжди відсторонити від футболу. З відповідною ініціативою виступив глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.
У п'ятницю, 26 березня, мало відбутися засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (КДК УАФ). Однак Гельзін не з'явився на засідання. Президент Олімпіка заявив, що здав позитивний тест на COVID-19.
Засідання все-таки відбулося без Гельзіна й мало ознайомлювальний характер.
Представники КДК і глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка висловили свої позиції. Баранка проситиме максимальне покарання для Гельзіна – довічне відсторонення від футболу.
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