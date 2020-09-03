Владельцы "Манчестер Сити" купили очередной футбольный клуб – теперь их у них 10
Компания City Football Group договорилась о покупке французского клуба "Труа". Этот клуб стал десятым, которым владеет компания.
Компания City Football Group приобрела мажоритарный пакет акций клуба "Труа" у предыдущего владельца Даниэля Масони. Французский бизнесмен Максим Рей также приобрел миноритарный пакет акций клуба. Он займет место в правлении клуба, говорится в сообщении компании.
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Таким образом "Труа" стал десятым клубом, принадлежащим City Football Group. Компания уже владеет командами:
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Нью-Йорк Сити" (США),
- "Мельбурн Сити" (Австралия),
- "Мумбаи Сити" (Индия),
- "Иокогама Ф. Маринос" (Япония),
- "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай),
- "Жирона" (Испания),
- "Сычуань Цзюню" (Китай)
- "Ломмел" (Бельгия).
Что касается "Труа", то команда выступает в Лиге 2 – втором по силе дивизионе Франции. Последний раз в Лиге 1 команда выступала в сезоне 2017/18, в итоге заняв предпоследнее место. В предыдущем сезоне "Труа" занял четвертое место в Лиге 2.
Можно ли компаниям владеть несколькими клубами одновременно?
- Отметим, что правилами ФИФА напрямую не запрещено владеть несколькими клубами. Однако они не могут выступать в одном турнире. Поэтому если условный "МанСити" будет выступать в Лиге чемпионов, то другие клубы, которыми владеет City Football Group, туда могут не допустить.
- City Football Group не единственные, кто владеет несколькими футбольными клубами. Компания Red Bull тоже владеет несколькими клубами в разных чемпионатах – "Нью-Йорк Ред Буллс" (США), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия), "Ред Булл Бразил" (Бразилия). При этом в Германии командам запрещено носить рекламные названия собственников, поэтому команда и называется "RB Leipzig", а "RB" в названии – это RasenBallsport, что можно перевести как "спорт на газоне с мячом".
- Известен пример итальянца Джампаоло Поццо. В 1986 году он приобрел "Удинезе". В 2009 году стал владельцем испанской "Гранады". И сразу в клуб отправилось в аренду 17 игроков, принадлежавших "Удинезе". В 2011 году он уже приобрел английский "Уотфорд".
Что известно о City Football Group
Это холдинговая компания, которая занимается управлением футбольными клубами по всему миру. 78% компании принадлежит Abu Dhabi United Group. Еще 12% компаний владеет американская Silver Lake. остальные в собственности китайских компаний China Media Capital и CITIC Capital.
Владельцем Abu Dhabi United Group является шейх Мансур (Мансур бин Заед аль-Нахаян) – член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, женатый на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума. Кроме вышеназванных клубов в собственности City Football Group, ему принадлежит футбольный клуб "Аль-Джазира".