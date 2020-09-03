Компания City Football Group договорилась о покупке французского клуба "Труа". Этот клуб стал десятым, которым владеет компания.

Компания City Football Group приобрела мажоритарный пакет акций клуба "Труа" у предыдущего владельца Даниэля Масони. Французский бизнесмен Максим Рей также приобрел миноритарный пакет акций клуба. Он займет место в правлении клуба, говорится в сообщении компании.

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Таким образом "Труа" стал десятым клубом, принадлежащим City Football Group. Компания уже владеет командами:

"Манчестер Сити" (Англия)

"Нью-Йорк Сити" (США),

"Мельбурн Сити" (Австралия),

"Мумбаи Сити" (Индия),

"Иокогама Ф. Маринос" (Япония),

"Монтевидео Сити Торке" (Уругвай),

"Жирона" (Испания),

"Сычуань Цзюню" (Китай)

"Ломмел" (Бельгия).

Что касается "Труа", то команда выступает в Лиге 2 – втором по силе дивизионе Франции. Последний раз в Лиге 1 команда выступала в сезоне 2017/18, в итоге заняв предпоследнее место. В предыдущем сезоне "Труа" занял четвертое место в Лиге 2.

Можно ли компаниям владеть несколькими клубами одновременно?

Отметим, что правилами ФИФА напрямую не запрещено владеть несколькими клубами. Однако они не могут выступать в одном турнире. Поэтому если условный "МанСити" будет выступать в Лиге чемпионов, то другие клубы, которыми владеет City Football Group, туда могут не допустить.

City Football Group не единственные, кто владеет несколькими футбольными клубами. Компания Red Bull тоже владеет несколькими клубами в разных чемпионатах – "Нью-Йорк Ред Буллс" (США), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия), "Ред Булл Бразил" (Бразилия). При этом в Германии командам запрещено носить рекламные названия собственников, поэтому команда и называется "RB Leipzig", а "RB" в названии – это RasenBallsport, что можно перевести как "спорт на газоне с мячом".

Известен пример итальянца Джампаоло Поццо. В 1986 году он приобрел "Удинезе". В 2009 году стал владельцем испанской "Гранады". И сразу в клуб отправилось в аренду 17 игроков, принадлежавших "Удинезе". В 2011 году он уже приобрел английский "Уотфорд".

Что известно о City Football Group

Это холдинговая компания, которая занимается управлением футбольными клубами по всему миру. 78% компании принадлежит Abu Dhabi United Group. Еще 12% компаний владеет американская Silver Lake. остальные в собственности китайских компаний China Media Capital и CITIC Capital.

Владельцем Abu Dhabi United Group является шейх Мансур (Мансур бин Заед аль-Нахаян) – член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, женатый на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума. Кроме вышеназванных клубов в собственности City Football Group, ему принадлежит футбольный клуб "Аль-Джазира".