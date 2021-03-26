Футбольный клуб Рух согласился продать своего нападающего Николая Кухаревича. Новой командой для украинского форварда станет французский Труа.

К новому клубу Николай Кухаревич присоединится уже летом – 1 июля 2021 года. Ему тогда как раз исполнится 20 лет. А до конца сезона он и в дальнейшем будет выступать за Рух.

Читайте также Favbet "отдал" титул победителя АПЛ Манчестер Сити

Сумму трансфера в Рухе не называют. Как и срока действия контракта футболиста с новой командой. Для Руха это первый трансфер заграницу.

Что интересно, Труа выступает во втором по силе футбольном дивизионе Франции, и борется за путевку в Лигу 1. А в сентябре 2020 года мажоритарным владельцем акций стала компания City Football Group. Она принадлежит шейху Мансуру – члену правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. В собственности City Football Group в целом десять футбольных клубов, среди которых и Манчестер Сити.

Стоит добавить, что перед тем Кухаревич мог оказаться в чемпионате Бельгии. Он был на просмотре в Андерлехте, а инстаграм-страница Руха даже выложила его фотографию в форме этого клуба. Но переход так и не состоялся.

Впоследствии была информация в заинтересованности со стороны другого бельгийского клуба – Лёвен. Он тоже фарм-клуб английской команды – Лестера. Но руководство Руха отказало в трансфере.