Президента футбольного клуба Олимпик Донецк Владислава Гельзина хотят навсегда отстранить от футбола. С соответствующей инициативой выступил глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка.

В пятницу, 26 марта, должно было состояться заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) на нем должны были рассмотреть поведение Гельзина после матча 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Шахтером (0:1).

Что произошло после игры Президент Олимпика ворвался в прямой эфир и обматерил судью матча с Шахтером: видео

Однако Гельзин не явился на заседание. Президент Олимпика заявил, что сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что Гельзин попросил больше времени, чтобы подготовиться к заседанию в юридическом плане.

Гельзина хотят отстранить от футбола

Заседание все-таки состоялось без Гельзина и имело ознакомительный характер.

Представители КДК и глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказали свои позиции. Баранка будет просить максимальное наказание для Гельзина-пожизненное отстранение от футбола.

Отмечается, что Гельзин в перерыве матча Олимпик – Шахтер звонил председателю комитета арбитров УАФ Лучано Луче и говорил, что сорвет послематчевую пресс-конференцию.

Гельзин якобы угрожал что сделает это, если главный рефери встречи Юрий Иванов продолжит судить игру "в том же духе".

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