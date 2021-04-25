Досадные поражения Свитолиной и Костюк

Сразу две лучшие украинские теннисистки могли пробиться в финалы турниров в Штутгарте и Стамбуле. Элина Свитолина сделала камбэк в матче против первой ракетки мира Эшли Барти. Однако на третий сет сил у украинки уже не хватило. 26-летняя одесситка остановилась в шаге от решающего поединка за трофей.

Как это было Кирстя остановила Костюк в 1/2 финала турнира в Стамбуле

Другая украинка Марта Костюк на турецкой земле также остановилась в 1/2 финала. Победное шествие 18-летней теннисистки остановила представительница Румынии Сорана Кирстя.

Элина Свитолина – Эшли Барти видеообзор

Ключевой нападающий Украины не поедет на Евро-2020

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес получил тяжелую травму на тренировке "горняков". У натурализованного бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу понадобится операция.

Обратите внимание! По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.

Жуниор провел 25 матчей в составе дончан в этом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.

Неожиданная УПЛ

Колос и Днепр-1 уверенно разгромили Ворсклу и Минай. Оба матча завершились со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Команда Руслана Костышина неожиданно для всех легко одолела ворсклян. Клубу из Ковалевки удалось опередить полтавскую команду в борьбе за еврокубки.

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В параллельном матче Днепр-1 без лишних трудностей победил дебютанта УПЛ. Подопечные Игоря Йовичевича еще в первой 45-минутке смогли обеспечить себе победу в этом противостоянии.

Поединок Львова и десны закрыл футбольный вечер субботы. Львовяне сенсационно победили Десну и поднялись на 9 строчку в УПЛ. Десна упустила шанс подняться на 3 место в УПЛ, которое гарантирует участие в Лиге Европы.

Единая лицензия в женской шпаге

34-летняя Елена Кривицкая одержала победу на квалификационном турнире в Мадриде. Украинка завоевала единственную лицензию в женской шпаге, которая разыгрывалась в столице Испании.

В финале украинке удалось одолеть двукратную призерку чемпионата Европы из Германии Александру Ндоло – 15:12.

Эти Олимпийские игры станут для спортсменки третьими в карьере. В Лондоне 2012 года она выбыла во втором раунде, в Рио 2016 года – в третьем раунде. К этому времени Кривицкая получала путевки на главный старт в жизни каждого спортсмена, как член команды. Однако сейчас украинки не смогли квалифицироваться целой сборной, поэтому Елена была вынуждена пробиваться через тяжелую сетку индивидуальных соревнований.

Олимпиада-2020 в Токио состоится с 23 июля по 8 августа.