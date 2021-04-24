Львов – Десна 1:0
Гол: Ренанн, 44
Нереализованный пенальти: Гуцуляк, 70 (Десна)
Удаление: Махмутович, 90 + 3 (Львов)
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- Львовяне в нынешнем сезоне уже отбирали очки у Десны. В матче первого круга в Чернигове Львов неожиданно одержал минимальную победу. И теперь пытался повторить тот свой успех, тем более что очки команде нужны: от зоны вылета Львов отделяют всего 4 очка.
- Но и черниговская команда нуждалась в балах: Десна ведет борьбу за место в еврокубках. Поэтому болельщиков ждал непростой поединок.
На 44-й минуте Львов неожиданно открыл счет во встрече. Хозяева перехватили мяч в чужой штрафной и оказались втроем против двух защитников. В результате перепасовки с мячом оказался Ренанн, который положил на газон защитника и вратаря и хладнокровно поразил ворота.
Видео гола Ренанна
В середине второго тайма Калитвинцев ворвался в штрафную – и его в спину толкнул Якимец. Арбитр назначил пенальти в ворота Львова. Десне не удалось сравнять счет – Ильющенков прыгнул в тот же угол, куда полетел мяч после несильного удара Гуцуляка.
Видео нереализованного пенальти Гуцуляка
В итоге, Львов сенсационно победил Десну и поднялся на 9 строчку в УПЛ. Десна потеряла шанс подняться на 3 место в УПЛ, которое гарантирует участие в Лиге Европы.
Львов – Десна видеообзор