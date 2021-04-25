Прикрі поразки Світоліної та Костюк

Відразу дві найкращі українські тенісистки могли пробитись у фінали турнірів у Штутгарті та Стамбулі. Еліна Світоліна зробила камбек у матчі проти першої ракетки світу Ешлі Барті. Однак на третій сет сил в українки вже не вистачило. 26-річна одеситка зупинилась за крок до вирішального поєдинку за трофей.

Як це було Кирстя зупинила Костюк в 1/2 фіналу турніру у Стамбулі

Інша українка Марта Костюк на турецькій землі також зупинилась в 1/2 фіналу. Переможну ходу 18-річної тенісистки зупинила представниця Румунії Сорана Кирстя.

Еліна Світоліна – Ешлі Барті відеоогляд

Ключовий нападник України не поїде на Євро-2020

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес отримав важку травму на тренуванні "гірників". У натуралізованого бразильця діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Наступного тижня Мораесу знадобиться операція.

Зверніть увагу! За попередніми оцінками медичного департаменту клубу, відновлення футболіста займе близько 6 місяців.

Жуніор провів 25 матчів у складі донеччан у цьому сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 1 асист. У футболці збірної України Мораес забив 1 гол.

Несподівана УПЛ

Колос та Дніпро-1 впевнено розгромили Ворсклу та Минай. Обидва матчі завершились із рахунком 3:0 на користь господарів поля. Команда Руслана Костишина несподівано для усіх легко здолала ворсклян. Клубу з Ковалівки вдалось випередити полтавську команду у боротьбі за єврокубки.

До теми Дніпро-1 розгромив Минай у матчі з двома пенальті та незарахованим голом гостей: відео

У паралельному матчі Дніпро-1 без зайвих труднощів переміг дебютанта УПЛ. Підопічні Ігоря Йовічевіча ще у першій 45-їхвилинці змогли забезпечити собі звитягу у цьому протистоянні.

Поєдинок Львова та Десни закрив футбольний вечір суботи. Львів'яни сенсаційно перемогли Десну та підійнялись на 9 сходинку в УПЛ. Десна втратила шанс піднятися на 3 місце в УПЛ, яке гарантує участь у Лізі Європи.

Єдина ліцензія у жіночій шпазі

34-річна Олена Кривицька здобула перемогу на кваліфікаційному турнірі у Мадриді. Українка завоювала єдину ліцензію у жіночій шпазі, яка розігрувалась у столиці Іспанії.

У фіналі українці вдалось здолати дворазову призерку чемпіонату Європи з Німеччини Олександру Ндоло – 15:12.

Ці Олімпійські ігри стануть для спортсменки третіми у кар'єрі. У Лондоні 2012 року вона вибула у другому раунді, в Ріо 2016 року – у третьому раунді. До цього часу Кривицька отримувала путівки на головний старт у житті кожного спортсмена, як член команди. Однак зараз українки не змогли кваліфікуватися цілою збірною, тому Олена була змушена пробиватися через важку сітку індивідуальних змагань.