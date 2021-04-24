Днепр-1 – Минай 3:0

Голы: Довбик, 28 Булеца, 32, Чуже, 44 (п)

Нереализованный пенальти: Довбик, 18 (Днепр-1)

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Уже на 9-й минуте хозяева могли размочить нули на табло. Чуже получил мяч в штрафной соперника, но его удар пролетел рядом с владениями Миная. Гости не использовали высокий прессинг, поэтому подопечные Йовичевича легко выходили из защиты в атаку.

На 18-й минуте Днепр-1 потерял прекрасную возможность забить. Булеца упал в штрафной соперника после контакта с Ткачуком. Арбитр матча пересмотрел видеоповтор и указал на 11 метров. Выполнять пенальти пошел Довбик, но пробил высоко на трибуны.

Видео момента с назначением пенальти

Довбику все же удалось реабилитироваться за нереализованный 11-метровый удар. Нападающий днепрян получил передачу в штрафной Миная и пробил из-под защитника – 1:0. Голкипер Попович не помешал голу.

Видео гола Довбика

Видео второго гола Днепра-1​

Ахмедзаде ворвался в штрафную соперника, но его выстрел самоотверженно заблокировал защитник Дубинчак.

В конце первого тайма хозяева во второй раз получили право пробить пенальти. На этот раз шанс довести счет до разгромного взялся выполнять Чуже, который уверенно переиграл вратаря соперника – 3:0. На перерыв команды ушли при комфортном счете для хозяев 3:0.

Видео пенальти от Чуже

Ровный тайм

Кане покатил мяч на Степанюка, но защитник в последний момент разрядил пожар у своих ворот. На 65-й минуте Ткачук забил первый гол Минаю во встрече. Мяч после подачи с углового отлетел на дальнюю штангу, где находился Ткачук, вплотную изо всех сил вколотил мяч в сетку ворот днепрян. Однако судья решил обратиться за помощью к VAR. Рефери долго не мог разобраться в "чистоте" взятия ворот хозяев. После просмотра видеоповтора гол был отменен. Счет на табло "Днепр Арены" остался неизменным 3:0.

Тейлор классно выбежал на ворота хозяев, пробил, но удар был заблокирован защитником. На добивании мяч подхватил Нуриев, но с линии ворот мяч снова выбил футболист Днепра-1.