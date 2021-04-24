Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Представительнице Румынии понадобилось два сета, чтобы выйти в финал турнира.

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Марта Костюк (Украина) – Сорана Кирстя (Румыния) 0:2 (4:6, 4:6)

Румынской теннисистке удалось остановить победное шествие Костюк. 18-летняя украинка ужасно начала матч с четырех подряд проигранных геймов. Далее Марте удалось изменить ход поединка в свою пользу и выиграть у соперницы три гейма, в упор сократив преимущество Кирсти – 3:4.

Однако этого было мало для победы в первом сете – 4:6 партия за теннисисткой Румынии. В начале второго сета сложилось впечатление, что украинка нашла свою игру и оставит в эту партию за собой. Марта повела в счете 2:0, но Сорани довольно быстро удалось прийти в себя и вернуться в игру – 3:3.

Далее на теннисном корте вторая партия была похожа на первую. Костюк пыталась дать достойный бой румынке, но снова желания украинки было мало – 4:6.