У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу понадобится операция.

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Обратите внимание! По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.

Результативность Мораеса

В начале апреля Мораес исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге шесть раз в 17 матчах и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире – как в раз в день рождения во встрече с Ворсклой в Полтаве.

Жуниор провел 25 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.