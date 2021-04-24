У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу понадобится операция.
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Результативность Мораеса
В начале апреля Мораес исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге шесть раз в 17 матчах и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире – как в раз в день рождения во встрече с Ворсклой в Полтаве.
Жуниор провел 25 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.