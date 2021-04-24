Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. Элина после трех сетов остановилась в шаге от финала турнира.

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Эшли Барти (Австралия) – Элина Свитолина (Украина) 2:1 (4:6, 7:6, 6:2)

Свитолина во втором подряд турнире встретилась с Барти в полуфинале соревнований. Первые шесть геймов на теннисном корте были качели – 3:3.

Ключевым в сете стал седьмой гейм, когда украинка реализовала третий брейк и повела в счете 3:4. Первая ракетка мира пыталась дать достойный бой неуступчивой украинке, но Элина показала свой характер и оставила первую партию за собой – 4:6.

В первом сете Свитолина выполнила две двойные ошибки и одновременно аж 6 подач на вылет. Невероятный показатель. Барти же действовала идеально на собственных подачах – ни одной двойной ошибки. Первая ракетка Украины реализовала лишь один брейк из трех возможных. Зато австралийка выиграла 2 из 5 брейков.

Драма на корте

Во второй партии Эшли пришлось идти в ва-банк. Она довольно легко повела со счетом 4:1 по геймам. Однако, Элине вновь удалось переломить ход поединка в свою пользу. Свитолина выиграла 4 гейма подряд и даже вышла вперед в счете – 4:5. Барти тоже не собиралась так легко отдавать путевку в финал и довела матч до тай-брейка, где сильнее оказалась теннисистка из Австралии – 7:6.

Все решалось в третьей партии. Показалось, что все силы Свитолина отдала во втором сете. Первая ракетка мира взяла инициативу в свои руки и уверенно довела матч до победы – 6:2.

Свитолина второй раз подряд уступила Барти в 1/2 финала соревнований. В финальном поединке австралийка встретится против победительницы пары Симона Халеп / Арина Сабаленко.

Украинская теннисистка продемонстрировала нереальное количество эйсов – 9 против лишь 1-й у Эшли. Элина выиграла 6 из 10 брейков, а ее показатель выигранных очков на первой подаче составил 75%.

Эшли Барти – Элина Свитолина видеообзор