Колос – Ворскла 3:0

Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 88

Нереализованный пенальти: Чурко, 66 (Колос)

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Ворскляне начали матч несколько активнее. Футболисты полтавской команды создали сразу несколько моментов, но ни один из них не привел к голу. Зато и оборона Ворсклы не давала создать ничего опасного сопернику.

Милько классно откликнулся на подачу на дальнюю стойку, но Вадиму не удалось перевести мяч в ворота гостей. Матч между двумя неуступчивыми соперниками не отличался зрелищной игрой.

Опасный момент не реализовали полтавские игроки. Кулач откликнулся на прострел с фланга, но нападающий Ворсклы не сумел дотянуться до мяча. Команды так и не создав 100-процентных моментов ушли на перерыв – 0:0.

Лучшие моменты первого тайма видеообзор

После отдыха Колоса удалось забить быстрый гол. Костышин получил мяч после подачи со штрафного, обработал его и расстреливал ворота соперника с нескольких метров – 1:0.

Видео гола Костышина

Подопечные Руслана Костышина в первой 10-минутке второго тайма создали много моментов, чтобы добить соперника из Полтавы. Однако, удары Костышина и Антюха не попали в цель.

Уже на 66-й минуте Колос удвоил преимущество благодаря пенальти. Чурко подошел к отметке, но Ризнык справился с ударом. Однако на добивании снова первым был Чурко и со второго раза таки отправил мяч в сетку ворот – 2:0.

Пенальти Чурко видео

В конце встречи Колос забил в третий раз. Смирный перед воротами удачно сыграл на добивании и перевел мяч уже в пустые ворота – 3:0.