Президент Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

Владислав Гельзин получил пятилетнюю дисквалификацию. Еще пять лет отстранения от футбола у него условно.

К теме Не знаю, будет ли существовать Олимпик дальше, – дисквалифицированный Гельзин

Решение о дисквалификации Гельзина принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Скандал с Гельзиным: коротко

6 марта в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся матч Олимпик – Шахтер. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.

Сам матч затмил скандал с отмененным голом Олимпика в первом тайме. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.

После игры Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера, где в прямом эфире нецензурно высказался о работе арбитра и руководителе Комитета арбитров Лучано Лучи.

В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен. После этого команда свои домашние матчи проводила в Чернигове.

Сам Гельзин требовал отставки Лучи после этого матча, пытаясь доказать незаконную деятельность итальянца.

Украинец Говоров завоевал "серебро" на чемпионате Европы по плаванию

Украинский пловец Андрей Говоров стал вторым на чемпионата Европы по водным видам спорта-2021 в плавании на 50 метров баттерфляем.

Украинский обладатель мирового рекорда уступил 1 сотую секунды венгру Себастьяну Сабо. В квалификации украинец показал лучшее время.

Для сборной Украины это вторая медаль на нынешнем чемпионате Европы. Ранее Михаил Романчук завоевал золото на 1 500 метров вольным стилем.

Малиновский признан лучшим игроком мая в итальянской Серии А

Украинский полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае. Игрок выступает за Аталанту.

Награду лучшего игрока мая Серии А Малиновский получит во время последнего матча чемпионата, в котором Аталанта будет принимать Милан. Игра состоится в воскресенье, 23 мая. И в этом матче определится, какое место в чемпионате займут эти две команды (обе ведут борьбу за серебряные награды).