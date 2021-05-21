Награду лучшему игроку мая Серии А Малиновский получит во время последнего матча чемпионата, в котором Аталанта будет принимать Милан. Игра состоится в воскресенье, 23 мая. И в этом матче определится, какое место в чемпионате займут эти две команды (оба ведут борьбу за серебряные награды).

Стоит внимания Малиновский покоряет Серию А: его вариативность поможет Украине на Евро

За что Малиновский получил награду

Руководство Серии А назвало несколько главных моментов, почему именно Малиновский получил звание лучшего игрока мая чемпионата Италии. Все благодаря удачной игре в мае (два гола и три передачи в последних четырех матчах чемпионата), а также благодаря статистическим данным.

"Руслан Малиновский оказался одним из самых решительных игроков в финальной части этого сезона. Благодаря своим навыкам мощного и точного удара, в сочетании с техникой и игровым видением, украинский плеймейкер забил два гола и сделал три передачи за последние четыре игры, зарекомендовав себя как главный герой на тактической шахматной доске Аталанты, что дарит зрелище всем поклонникам нашего чемпионата", – заявил главный исполнительный директор Серии А Луиджи Де Серво.